Miriana Trevisan, sensualità sconcertante, si presenta su Instagram mezza nuda – FOTO

Accattivante e seducente il primissimo piano della showgirl, Miriana Trevisan: riscatto servito dopo un momento non felice

Showgirl di successo sul grande schermo ed ex protagonista di Non è la Rai, Miriana Trevisan non ha dato spazio alle parole, dopo la perfromance su Instagram che ha regalato ai suoi follower.

Classe ’72, la 47enne di origini napoletane ha segnato il suo percorso di crescita con la partecipazione al programma che svela i progetti del futuro, delle giovani e future stelle della televisione italiana.

Il periodo che va dall’inizio degli anni ’90 sicuramente è stato quello più florido, ma da quel punto in poi sono da tenere in grande considerazione anche le partecipazioni Mediaset, al Grande Fratello, in qualità di velina di Striscia La Notizia, a La Corrida e a La ruota della Fortuna con Mike Buongiorno.

Miriana, nelle ultime ore non ha sicuramente trascorso un momento felice, a causa della scomparsa di suo padre, che lei stesso ha voluto ringraziare pubblicamente, per aver regalato tante gioie in famiglia. L’annuncio è stato dato direttamente sui social network dalla showgirl partenopea, attraverso un messaggio di ringraziamento molto commovente.

Non è mancato certamente l’affetto dei follower di Instagram, che hanno dedicato vicinanza e cordoglio, per il lutto familiare. Dopo una parentesi a dir poco triste, Miriana Trevisan è tornata a far sognare il popolo social con performances all’altezza della situazione.

E’ proprio su Instagram, che si concentra la maggior parte delle attenzioni quotidiane di Miriana, avvolta dal piacere e dalla sensualità del suo personaggio, diviso tra sogno e natura che lo circonda. Non manca di certo un “pizzico” di malizia per la showgirl partenopea, che concentra la maggior parte dei suoi scatti, su primi piani davvero mozzafiato.

Un “vortice” di bellezza si trasforma in trasgressività per Miriana Trevisan, autrice di uno scatto davvero da brividi lungo la schiena. Posizione sublime la sua, con gambe lisce e rigogliose in vista e un’apertura ammaliante e totale del dècollète, che accentua la dinamicità del suo incredibile seno.

Altra attività di seduzione dunque per lei, che ha approfittato della situazione per rendere ancora più piccante l’atmosfera intorno a sè

