La tragedia di Dj Marcello, il 33enne morto alla stazione di Castelfranco Veneto (Treviso) ha sconvolto tutta la comunità locale e non solo. Emergono le prime testimonianze: «Pensavano fosse ubriaco».

Vi sarebbero delle novità sul caso Marcello Mormile, il deejay noto nella zona per aver lavorato in numerosi eventi locali, morto improvvisamente nella serata di sabato a seguito di un malore presso la stazione di Castelfranco. La tragedia ha scosso tutti, inutili i tentativi dei soccorritori del 118 chiamati da un passante che ha subito allertato anche il capotreno per tentare di salvare – invano – il 33enne. Escluso subito che si trattasse di omicidio, il giovane è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sono state sentite le prime testimonianze, utili per risolvere i numerosi punti interrogativi che permeano attorno al caso. «Forse se qualche passeggero lo avesse visto prima e fosse intervenuto direttamente, risparmiando qualche minuto prezioso, si sarebbe potuto salvare» queste le parole di alcuni passanti.

DJ Marcello, quei minuti di agonia prima del decesso

Ogni elemento potrebbe essere utile per comprendere le dinamiche della tragedia, capire se vi possa essere un nesso tra il malore accusato da Marcello e l’assunzione di farmaci, una delle ipotesi maggiormente quotate.

Erroneamente scambiato dai passanti per un ubriaco o senzatetto, Marcello Mormile viveva a Firenze per motivi di lavoro, solo nel weekend tornava nel suo paese d’origine per trovare i genitori. Il padre, Giuseppe, è il presidente di Veneto Jazz un’importante associazione mirata alla promozione sul territorio di eventi musicali. Secondo le ricostruzioni quindi il giovane stava andando a trovare i genitori, ma il malore l’ha stroncato.

Arrivato a Castelfranco inizia il malore, solo alla banchina del binario 4, sono passati troppi minuti prima che arrivassero i soccorritori. Se fossero stati chiamati prima, probabilmente il ragazzo si sarebbe salvato.

