Myriam Catania e Barbara D’Urso è un festival di gonne corte e gambe scosciate – FOTO

Barbara D’Urso instancabile, la domenica è il suo giorno con “Domenica Live” e “Live – Non e la D’Urso”. In studio tantissimi personaggi, lei bellissima

Barbara D’Urso è instancabile e non si ferma mai proiettata tra “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è La D’Urso”. Ieri pomeriggio per proporre l’ormai collaudato mix di informazione e intrattenimento, la presentatrice, raggiante come sempre, ha attirato gli sguardi di telespettatori e ospiti con un look estremamente glamour e luminoso, abito lungo fiorato in seta lucida.

Barbara ha così accolto in studio ospiti dello spettacolo per diramare questioni irrisolte e rivelare inimmaginabili gossip, con lo scopo di donare al pubblico ore di divertimento e spensieratezza.

La conduttrice più chiacchierata del mondo Mediaset viene presa spesso di mira dal web, che non le mandano a dire sulle sue apparizioni fuori luogo, considerata la non più tenera età della 63enne di origini napoletane. Ma la conduttrice riesce sempre a destreggiarsi tra tutte le voci fuori luogo sul suo conto e la troviamo raggiante e luminosa dopo ogni caduta.

