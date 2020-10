Grande Fratello, Oppini rompe il silenzio sul bacio con Zorzi: web in delirio

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini rompe il silenzio sul bacio con Tommaso Zorzi: web in delirio. Stasera in puntata si è parlato del famoso bacio che si sono scambiati i due concorrenti

Stasera durante la diretta del Grande Fratello Vip si è parlato del famoso bacio tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. “Finalmente è successo” ha esordito così Alfonso Signorini e i due si sono guardati, capendo perfettamente quello che il conduttore stesse per dire. Poi è stata mandata una clip, dove hanno fatto rivedere il loro bacio e tutti i commenti del pubblico sui social. Ha poi ringraziato i due perché, pur essendo un ragazzo gay e l’altro etero, hanno dimostrato che non c’è niente di male nel baciarsi a prescindere dalla sessualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo il bacio, il figlio della Parietti dichiara: “Potrebbe riaccadere”

“Potrebbe riaccadere” ha commentato Francesco, poco dopo che Tommaso aveva sottolineato che il loro non era stato affatto un bacio innocente. Effettivamente da quando hanno risolto la loro lite Francesco e Tommaso sono sempre più vicini, hanno instaurato un rapporto bellissimo e che sicuramente si porteranno anche fuori dalla casa. Infatti Francesco ieri ha espresso il suo desiderio di tornare a dormire con Tommaso, che la settimana scorsa quando hanno litigato si è trasferito nella stanza blu per non averci niente a che fare e non dormire con lui nello stesso letto la notte. Litigare ha fatto davvero molto bene al loro rapporto, perché passare del tempo lontani ha fatto stare male tutti e due.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Dopo il bacio che c’è stato sabato sera sono impazziti tutti: sui social i fans sono andati in tilt ed è partita la “ship” tra loro due.