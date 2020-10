Grande Fratello, Oppini sceglie Zorzi: la stanza arancione lo attacca

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini sceglie Tommaso Zorzi: la stanza arancione lo attacca. Durante la puntata di questa sera il figlio di Alba Parietti si è schierato dalla parte dell’influencer

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno instaurato un rapporto che sicuramente si porteranno anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro c’è sempre stato solo un grande ostacolo: Tommaso è schierato contro il gruppo della stanza arancione, che ha lasciato la settimana scorsa per non averci più niente a che fare. Il problema è che, in questa stanza, c’è anche il suo caro amico Francesco, che è rimasto in buoni rapporti con tutti loro. Infatti il motivo principale della sua mancanza di fiducia per Oppini, era proprio questo: da che parte sta? Alla fine si è fatto andare bene il suo fare un po’ di qua e un po’ di là, credendo alla sua buona fede. Stasera, però, Francesco ha cambiato le carte in tavola.

Francesco Oppini sceglie Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: è guerra aperta tra la stanza blu e la stanza arancione

Signorini ha deciso di mettere i concorrenti davanti ad una scelta, per dimostrare che nella casa ci sono davvero dei gruppi. Quando è stato il momento di scegliere, per Francesco, lui ha fatto finta di andare via, poi ha scelto senza esitazione Tommaso, dicendo che è la persona con cui si sente più vicina nella casa. “C’è chi si identifica nel gruppo e chi come Francesco si identifica in Tommaso” ha commentato il conduttore. Dopo la chiusura del collegamento, alcuni della stanza arancione hanno discusso la scelta di Francesco perché si aspettavano che andasse dalla sua parte, e lui si è difeso dicendo di aver scelto Tommaso e non il gruppo.

Quello che è successo ora cambierà sicuramente le carte in tavola. Cosa succederà?