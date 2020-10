Su Instagram Paola Turci si fa apprezzare dai suoi tanti followers con uno scatto che genera tanto buonumore. Da tempo lei è amatissima.

Visualizza questo post su Instagram Hello Monday🙋🏻 Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 19 Ott 2020 alle ore 1:31 PDT

Inizia con il mood giusto la settimana di Paola Turci. La cantautrice romana da Milano pubblica una foto divertente nella quale lei stessa è ritratta, smartphone alla mano, mentre lancia una espressione di carica rivolta ai suoi ammiratori.

La 56enne interprete ed autrice di molti successi musicali nel corso degli anni sa sempre come farsi amare. E le voci sul gossip che riguardano la sua vita privata non hanno fatto altro che farcela apprezzare ancora di più. Il riferimento è al famoso bacio della quale lei e Francesca Pascale furono protagoniste a bordo di una barca in alto mare. Una cosa che avvenne nel corso della loro vacanza vissuta in comune. E che fece decisamente scalpore.

Paola Turci, il buonumore come mantra

La sua vita fu però sconvolta da un drammatico episodio avvenuto nel 1993. La Turci, a 29 anni, rimase coinvolta in un incidente d’auto che la deturpò in volto. La cosa le creò notevoli strascichi a livello psicologico. Lei non riusciva a sopportare le cicatrici che rimasero in conseguenza di tutto ciò. Poi per fortuna ha capito che era un non problema e che non è l’aspetto estetico a fare una persona.

E per fortuna ancora oggi Paola continua a restare sulla cresta dell’onda. Certo è che pure l’avere subito ben 12 interventi chirurgici all’occhio aveva lasciato un certo impatto. Ma ormai ogni timore è superato.

