Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina una giovane donna di 33 anni è deceduta in un incidente stradale consumatosi nella periferia di Mortara, in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, la vittima stava percorrendo in auto via Grocco, quando improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada finendo in un canale ribaltandosi. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per la 33enne di Romentino (Novara). Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia Locale che, sopraggiunti sul luogo della tragedia, hanno provveduto ai rilievi.

Una giovane donna è deceduta questa mattina, lunedì 19 ottobre, in un drammatico incidente stradale consumatosi in via Grocco, nella periferia di Mortara, comune in provincia di Pavia. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, la vittima, una 33enne di Romentino (Novara), si trovava al volante della propria auto. Improvvisamente, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo essere finito fuori strada, è precipitato ribaltandosi in un canale a bordo della carreggiata, dove l’acqua è alta circa mezzo metro.

Un incidente che non ha lasciato scampo alla 33enne. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, per la 33enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai primi accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente e capire quali siano state le cause che abbiano fatto perdere il controllo del mezzo alla vittima.

Dai primi accertamenti, come riporta Il Giorno, non sono stati rinvenuti segni di frenata sull’asfalto, circostanza per la quale si ipotizza che la donna possa essere stata colta da un malore alla guida.

