Roshelle, il backstage bollente, seno a nudo è totalmente pazzesca – FOTO

L’ex cantante dell’edizione 2016 di X Factor, Roshelle ha superato davvero se stessa con un nudo integrale in backstage

Non finisce mai di sorprendere il modo in cui Roshelle, cantante e finalista di X Factor si presenta al suo pubblico. La sua avvenenza ha conosciuto risultati esponenziali, da quando si è esibita per la prima volta al pubblico con una giuria, tutta dalla sua parte.

Finisce subito nella lista delle preferenze rapper del cantante milanese Fedez, ma non impiega molto a “camminare” da sola e farsi strada a partire dal cambiamento di look. Oggi Roshelle è conosciuta al grande pubblico, grazie al casquet di capelli viola molto glamour, che rimanda ad un senso assoluto, di seduzione unica nel suo genere.

Rossella Discolo, il suo nome di battesimo è una donna che ha fatto della musica, l’elemento di maggiore spicco dagli antipodi della carriera. Poi però non si è per nulla accontentata di concentrarsi unicamente a scalare la classifica delle hit sonore degli ultimi anni.

Ed ecco la nuovissima Roshelle, struggente e “bollente” come non mai, nel backstage di 00:23, il nuovo singolo voluto dalla sua “fantasia” e prodotto da Andry The Hitmaker, con la collaborazione di Emis Killa.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power fa un annuncio importante tramite una foto su Instagram – FOTO

Roshelle, il sogno diventa realtà!

Per vedere le foto di Rossella Discolo, in arte Roshelle, Vai Su Successivo!