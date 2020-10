È arrivata terza nella quinta edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

La quinta edizione di X Factor ha rappresentato una svolta per il talent che è approdato per la prima volta su Sky: ricordiamo la terza classifica di quell’edizione e il suo percorso fuori dal talent

Nel 2011 andava in onda la quinta edizione di X Factor che per la prima volta venne trasmesso su Sky, dopo i primi quattro anni passati in Rai. Cambio anche alla conduzione, dopo Francesco Facchinetti arriva Alessandro Cattelan che resterà al comando del talent per i successivi nove anni. Anche la giuria venne modificata: a rimanere dall’anno precedente ci fu Elio di Elio e le Storie Tese, approdò invece per la prima volta al tavolo dei giudici Arisa e tornarono due vecchie conoscenze, Simona Ventura e Morgan. Un’edizione ricordata per aver lanciato Francesca Michielin, consacrata vincitrice. Ma chi ha occupato le altre due posizioni del podio? Occupiamoci della terza classificata, Antonella Lo Coco.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, è riuscito l’esperimento con Gemitaiz: convince ancora con il singolo “Fra me e te”

Antonella Lo Coco, tra carriera musicale e ristorazione

La passione per la musica porta Antonella Lo Coco appena 16enne a intraprendere un percorso insieme alla band dei Shadow Zone, con i quali aprì anche un concerto di Elisa nel 2008. Qualche anno più tardi la talentuosa giovane decide di tentare la strada da solista a X Factor, conquistando il pubblico con la sua voce. Sarà lei a ottenere la terza posizione nella quinta edizione, che per lei rappresenterà un trampolino di lancio. Il suo primo album, “Cuore scoppiato“, ottiene un ottimo successo conquistando anche il disco d’oro in breve tempo. Nel corso degli anni ha collaborato e affiancato numerosi artisti italiani. Da Fiorella Mannoia, che le ha scritto il singolo “Non ho più lacrime“, ai Pooh, passando per Giusy Ferreri ed Emis Killa.

LEGGI ANCHE -> Ha vinto la quarta edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

Dopo essersi presa del tempo lontana dai riflettori è tornata in televisione lo scorso anno nel programma “All Together Now“, partecipando al muro dei giudici di J-Ax. Nel corso della trasmissione ha emozionato il pubblico dedicando un brano alla compagna Elisa, alla quale ha chiesto successivamente la mano. La coppia si è sposata solo pochi mesi più tardi.

Nel frattempo Antonella ha continuato a pubblicare nuova musica, rilasciando alcuni singoli tra cui “Felici in due” e “Solo per te“, dedicati all’attuale moglie. Parallelamente alla carriera artistica ha voluto avviare anche una propria attività. La cantante ha aperto il “Dimora Caffè” a Reggio Emilia, realizzando così un desiderio che conservava da tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter