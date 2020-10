Tommaso Zorzi, la sorella attacca Elisabetta Gregoraci: scoppia il caos. Gaia Zorzi non è riuscita a stare zitta dopo i continui attacchi della conduttrice verso suo fratello

Buon sangue non mente, e la sorella di Tommaso Zorzi ne è la prova più evidente. All’inizio di questo Grande Fratello Vip si era limitata a dargli un in bocca al lupo perché non voleva stare troppo al centro dell’attenzione in quanto sorella di uno dei vip, ma dopo le ultime cose che sono successe proprio non è riuscita a stare zitta. Ieri si è scagliata contro Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, che ha insinuato che Tommaso organizzasse le nomination a tavolino con i concorrenti della stanza blu. E oggi, vittima del suo attacco, è stata Elisabetta Gregoraci che ha parlato più volte male di suo fratello nella casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Elisabetta Gregoraci vs la sorella di Tommaso Zorzi: è guerra aperta sui social

Non ditelo alla queen di Montecarlo ma mio fratello mi chiama ‘Rio’ e io lo chiamo ‘Roma’, l’aereo era per lui 😤😭🥴😎 #gfvip — idkwhothis (@zorzi_gaia) October 19, 2020

Come se questo non bastasse, oggi Elisabetta dopo aver visto due aerei arrivare a Tommaso, ha insinuato che l’aereo della settimana scorsa fosse per lei. L’aereo recitava “Tutti vogliono essere noi” ed era per Tommaso, e lei oggi ha rivelato: “Non lo dite a Tommaso ma gli ho regalato un aereo. Quello della settimana scorsa era per me”. Gaia, con l’ironia pungente che contraddistingue i fratelli Zorzi, ha ribattuto sui social: “Non ditelo alla queen di Montecarlo ma mio fratello mi chiama “Rio” e io lo chiamo “Roma”, l’aereo era per lui”. Si riferiva molto ironicamente all’aereo arrivato invece alla Gregoraci, che recitava le parole “Mi manchi Roma – Rio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

A quanto pare, stasera sarà Franceska a rivelare ad Elisabetta Gregoraci che l’aereo era per Tommaso. I fans hanno chiesto il favore di dirglielo e lei ha detto che lo farà.