Francesco Totti si racconta: “Quella volta mi hanno fregato”

Francesco Totti si racconta in un’intervista a cuore aperto su Vanity Fair. Ilary, i figli e quella brutta esperienza di tanti anni fa.

Sincera ed irriverente, l’ultima intervista di Francesco Totti a Vanity Fair racconta piccoli aneddoti di vita vissuta dell’ex capitano della Roma. Tante le curiosità sul suo passato e sul rapporto con la moglie Ilary e i tre figli Chanel, Cristian e Isabel. La famiglia Totti è nota per essere particolarmente unita, tanto che alla domanda “Cosa è davvero importante per te?” l’attaccante risponde senza esitazione: “Oltre alla famiglia e i figli?”.

Tra una domanda e l’altra viene fuori anche il nome di Maria De Filippi e di suo marito, Maurizio Costanzo. L’incontro con la coppia più amata della tv ha aiutato il capitano a guardare le cose da nuove prospettive. “Loro mi ha suggerito che l’ironia mi avrebbe reso l’esistenza più leggera” ha ammesso Totti, sostenendo che da quando li conosce ha imparato a gestire meglio la rabbia e la pressione.

Francesco Totti, bocciato alle medie per via del calcio

Sul finire dell’intervista, l’ex giallo-rosso ha anche raccontato un fatto che a distanza di anni gli lascia un sentore di amaro in bocca. Si tratta di una bocciatura avvenuta in terza media, per via di uno screzio con alcuni professori che ritenevano dedicasse più energie al calcio che alla scuola. “Non ero un granché – ha ammesso Totti a Vanity Fair – ma in quell’occasione, le dico la verità, mi hanno fregato“. Il capitano ha raccontato che durante l’ultimo anno di scuole medie lui ed altri due amici dovettero rinunciare alla gita per uno stage calcistico in Sardegna. Questo fece saltare il numero legale di partecipanti per organizzare il viaggio e i professori “se la legarono al dito”. Così, giunti al giorno dell’esame, l’amara sorpresa: le domande dei professori erano tutte diverse dagli argomenti concordati.

“Non feci una gran figura – racconta l’attaccante – Risultato: respinto. Io come i tre compagni che erano partiti con me”.

