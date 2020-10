Un ragazzo di 33 anni è deceduto, nella serata di sabato, dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in stazione a Castelfranco Veneto (Treviso).

Si è accasciato al suolo mentre era in stazione, dopo essere stato colpito da un malore, ed è morto. Questo il tragico destino di un ragazzo di 33 anni deceduto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, nella serata di sabato. Presso la stazione ferroviaria sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare il 33enne, per cui ogni tentativo si è rivelato inutile. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per riassalire a quanto accaduto.

Treviso, si accascia a terra mentre è in stazione: muore ragazzo 33enne stroncato da un malore

Tragedia nella serata di sabato 17 ottobre a Castelfranco Veneto, comune in provincia di Treviso, dove un ragazzo di 33 anni è deceduto in stazione. A perdere la vita Marcello Mormile, noto dj della zona. Stando a quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 33enne mentre era in stazione si improvvisamente è accasciato a terra, colpito da un malore, davanti agli occhi dei pendolari presenti in quel momento.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno dovuto dichiarane il decesso, probabilmente sopraggiunto per un arresto cardiocircolatorio.

Presso la stazione sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto per capire cosa possa essere accaduto al 33enne, ma, come riporta Fanpage, sembra essere stata già esclusa la responsabilità di terzi.

I funerali di Marcello, molto conosciuto in zona per la sua attività di dj ed il ruolo di direttore artistico del Nu Fest, saranno celebrati nella chiesa Santa Maria della Pieve mercoledì 21 ottobre alle 15:30. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network, una volta diffusasi la notizia del decesso, da parte di amici e conoscenti sconvolti per la tragedia.

