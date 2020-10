Una bambina ha inviato foto della mamma nuda a tutti i numeri del telefono

Bimba di due anni scatta foto della mamma nuda e le invia a tutti i contatti in rubrica, anche a colleghi di lavoro

Una mamma ha permesso alla figlia di 2 anni di giocare con il suo telefono, mentre lei era sotto la doccia. Non si è accorta però che la bambina ha scattato delle foto del fondo schiena completamente nudo della mamma, per inviarle in un secondo momento a tutti i contatti che aveva sul telefono e su snapchat. Tra i contatti ovviamente c’erano anche ex compagni universitari e colleghi di lavoro. La donna si è accorta del fatto, nel momento in cui un collega le ha risposto alla foto dicendo “grazie per il nudo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Justine Mattera in camera, body in pizzo, fan in delirio: stupenda – FOTO

L’imbarazzo della mamma e le scuse successive

Impossibile immaginare l’imbarazzo che ha provato Emily, quando ha visto che la foto del suo sedere era stata mandata a centinaia di persone. La donna ha cominciato ad inviare le sue scuse per le foto e molti le hanno risposto che hanno ricevuto foto strane come il soffitto o il piede della bimba. Per sdrammatizzare e spiegare anche l’accaduto, la mamma ha voluto raccontare la storia. Dice di essersi sentita molto mortificata, ma poi ci ha riso sù pensando a quanto fosse divertente sua figlia.

Ha poi spiegato che lei lavoro nell’azienda di famiglia e il giorno dopo il padre l’ha presa in giro chiamandola “porno star”. In ogni caso tutti lo hanno trovato divertente e non malizioso, spesso quando i bambini prendono i telefoni dei genitori possono capitare cose del genere. Il che apre la questione cellulari e bambini. Sicuramente bisognerebbe moderare la quantità di tempo in cui utilizzano il mezzo di comunicazione, e sopratutto bisognerebbe controllare davvero cosa fanno sul telefono.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Myriam Catania e Barbara D’Urso è un festival di gonne corte e gambe scosciate – FOTO

Il telefono, e in particolare quelli di oggi sono davvero trappole, in un minuto qualunque cosa può essere pubblicata e resa virale. Per i bambini sarebbe meglio dare tablet apposta per loro, senza connessione internet ma solo con giochi all’interno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.