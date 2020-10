Wanda Nara regala una nuova soggettiva da infarto ai suoi followers su Instagram: torna in primo piano il suo conturbante lato A

Nonostante le nuove preoccupazioni in tutta Europa per l’aumento dei contagi da coronavirus, sono stati giorni piuttosto convulsi per Wanda Nara. La showgirl argentina ha viaggiato ripetutamente, di recente, tra Parigi e Milano, per impegni lavorativi e di vario genere, come documentato da lei stessa sul suo profilo Instagram, dove l’abbiamo vista più volte a bordo di qualche aereo fare spola tra la capitale francese e il capoluogo lombardo. Una Wanda Nara più in forma che mai, che ha trovato anche il tempo per polemizzare a distanza con gli ex tifosi di Mauro Icardi. L’attaccante è ormai lontano dall’Inter, ma non si è lasciato bene, esattamente come la sua dolce metà, con il suo passato. E così, Wanda, in una story, ha fatto i complimenti ai suoi amici tifosi del Milan, vittorioso nel derby. Ma la caliente sudamericana, sui social, è tornata a far parlare di sé anche per il suo fascino. Andate a pagina successiva per scoprire come…

Wanda Nara, il lato A fa sognare: curve assai pericolose