Wanda Nara seria e pensierosa, mai vista cosi. Preoccupazioni? – Foto

Wanda Nara è sempre bellissima anche se su Instagram si mostra triste. Cosa sta succedendo alla signora Icardi?

Wanda Nara pungente in ogni occasione. Non solo con le sue foto sexy e sempre al limite, con forme e prorompenze in primo piano ma anche con la lingua potremmo dire. La moglie di Mauro Icardi stupisce e lancia un messaggio al veleno su Instagram. È tutto per l’ex squadra nella quale giocava il marito, l’Inter. A dimostrazione che quello che è successo in passato ancora l’avvelena e nemmeno da Parigi le manda a dire.

Commento al derby di San Siro, sabato sera, in cui l’Inter è stata sconfitta dai cugini rossoneri ed evidentemente la partita per la signora Icardi non è stata indifferente. Con un abbraccio storico che Wanda Nara aveva dato a Maurito a San Siro quando indossava la maglia nerazzurra ha scritto: “Senza amore non c’è derby. Complimenti ai miei amici del Milan”.

Ecco che in questo giorno esce fuori la Wanda, manager del marito calciatore e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E sempre di calcio parla nell’ultimo post che preoccupa un po’ i fan. Per capire cosa è successo vai su successivo.

Wanda Nara, bellissima e forse un po’ triste