Alessandra Amoroso e il suo amore “ancora io e te”-FOTO

La Amoroso abbracciata al suo fedele amico che non la abbandona mai, che dolcezza sono bellissimi

Visualizza questo post su Instagram …e ancora io & te… 🖤 🤍 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 19 Ott 2020 alle ore 8:18 PDT

Alessandra Amoroso condivide uno scatto con il suo amico speciale a quattro zampe. I commenti sono positivi, tutti gli utenti hanno apprezzato lo scatto tenero dei due. C’è chi scrive “Il cane come qualunque altro animale è il miglior amico dell’essere umano. Loro non ci tradiranno mai sono l’amore puro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Amadeus, avete mai visto la moglie Giovanna al naturale? – La FOTO

Alessadra Amoroso e l’amore per gli animali

L’Amoroso ha una passione per gli animali, in particolare i cani. Due anni fa ha perso il suo fedele amico Buddy che la accompagnava anche nei tour e i fan lo amavano. La cantante aveva annunciato la scomparsa dell’amato animale con un post du Instagram. Il cane era giovane, aveva 5 anni ma purtroppo soffriva di una malattia grave. Le parole dell’Amoroso sono state “Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no un figlio”. La cantante parla di un argomento anche delicato nelle sue parole, dice:” Quando si decide di avere un qualsiasi animale in casa, bisogna trattarlo come Dio comanda!”.

Il punto è che molto spesso le persone prendono gli animali senza rendersi conto dell’impegno che sono, sopratutto alcuni come i cani che richiedono molte attenzioni. Davvero avere un cane è come avere un figlio, il mangiare, portarlo fuori per i bisogni, il veterinario e le attenzioni di cui sono sempre in cerca. Il compito non è facile pertanto è giusto che le persone sappiano prima in cosa si stanno impegnando. Perché una volta preso il cane non esiste l’abbandono, così come non si abbandonano i figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Parodi, “Il primo della stagione” il regalo dolce per i suoi fan – FOTO

Ci vuole un gran rispetto e impegno per tenerli con se, e sopratutto tanto amore. Questo è il messaggio che vuole diffondere Alessandra Amoroso. Le ultime parole per il suo amato cucciolo sono state: “Un giorno ci rincontreremo per poterci dire finalmente che sarà per sempre!”. Oggi la vediamo accanto ad un’altro amato figlio peloso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.