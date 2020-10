Amina Muaddi, bellissima e super fashion in azzurro-FOTO

La Muaddi stupenda e alla moda in un look azzurro formato da una gonna lunga, un top e una giacca

Visualizza questo post su Instagram 🐩 Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) in data: 19 Ott 2020 alle ore 4:03 PDT

La shoe designer Amina Muaddi, è bellissima in azzurro. Indossa una gonna lunga con bottoni davanti, un top rigato, una giacca larga sulle spalle e gli accessori: borsa di fendi, sandalo aperto dietro e occhialoni trasparenti. Nelle altre foto mostra le nuove scarpe della sua collezione autunnale. A dominare la scena è la scarpa con il tacco sottile ma che si allarga alla fine in una piramide, con davanti una pietra luccicante. Ricorda vagamente Manolo Blahnik e le sue opere meravigliose.

Amina Muaddi la shoe designer che sta facendo impazzire le celebrità

Visualizza questo post su Instagram You’re going to FALL @aminamuaddiofficial #fw2021 Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) in data: 16 Ott 2020 alle ore 9:01 PDT

La giovane stilista specializzata in scarpe sta ottenendo molto successo tra le star, è super richiesta per il suo fantastico stile innovativo. La stilista è cresciuta tra la Giordania e la Romania, ma ha trascorso molto tempo anche in Italia. Ha frequentato lo IED di Milano, noto istituto di moda. Il suo successo arriva nel 2018 con il lancio della collezione “Season 0”. Le calzature sono Made in Italy, prodotte a Parma, lo stile è raffinato e moderno ricorda le scarpe di Marie Antoniette.

Il target a cui si vuole rivolgere Amina, sono le donne intelligenti e sofisticate, a cui piace indossare capi alla moda e femminili. Le sue scarpe sono distinguibili grazie al particolare che le differenzia da qualsiasi altra, infatti il tacco delle sue scarpe termina con una piramide. Chiaramente questo dettaglio e lo stile pazzesco delle scarpe stesse ha fatto impazzire le star che sono sempre alla ricerca di novità ed esagerazione.

Alcune celebrità che hanno già acquistato da lei sono Rihanna, Kylie Jenner, Rosie Huntington-Whiteley, Kim Kardashian e Kendall Jenner ma ce ne sono tante altre. Talmente è alto il successo che ha ottenuto con la sua originalità, che anche colossi come LVMH hanno deciso di collaborare con lei affidandole il prestigioso incarico di disegnare le scarpe per un loro brand.

