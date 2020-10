Grande Fratello Vip, scoppia la bomba: “Andrea Zelletta ha tradito Natalia con ex corteggiatrice di Uomini e Donne”

Grande Fratello Vip, scoppia la bomba: “Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni”. Dopo il confronto di ieri in puntata, una donna ha deciso di raccontare la sua verità

Ieri sera al Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha ricevuto una sorpresa dalla sua fidanzata Natalia Paragoni. I due stanno insieme da un anno e mezzo, da dopo la scelta fatta a Uomini e Donne. A smorzare ogni entusiasmo ci ha pensato un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che intervistata da “Di Più”, ha smascherato il ragazzo accusandolo di non essere fedele alla sua fidanzata.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni? Parla Alice Fabbrica

“Altro che comodino” ha esordito. “Andrea è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e ha cercato di convincermi a frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulite e gli occhioni dolci” ha rivelato nell’intervista. “La nostra è una storia lunga. Ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le sue urla non mi sono piaciute, non stavano insieme e lui era ancora fidanzato”.

“Fedelissimo con Natalia? Non mi ha mai dimenticata, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no”.