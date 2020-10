Anna Falchi, per festeggiare la vittoria della sua Lazio in Champions League, ha postato uno scatto in cui è distesa sul letto senza reggiseno.

Anna Falchi è sempre stata una donna bellissima e piena di sensualità. L’attrice, nei primi anni del 2000, ha fatto sognare tutti con i suoi calendari sexy e le sue performance in commedie di successo (‘Paparazzi’ e ‘Body-Guards- Guardie del Corpo’ sono indimenticabili). La nativa di Tampere è dotata di un corpo marmoreo e di una bellezza fuori dal comune. Anna è sempre stata una grandissima tifosa della Lazio. La sua squadra, questa sera, è tornata a giocare in Champions League e ha inaugurato la fase a gironi con un successo pregevole contro il Borussia Dortmund.

La classe 1972 ha postato sui social uno scatto che la ritrae nuda sul letto, con una sciarpa del club biancoceleste in bella mostra. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Anna Falchi nuda sul letto celebra la vittoria della Lazio: che schianto !!