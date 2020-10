Anna Safroncik, lo scatto di schiena è sensualità allo stato puro, divina – FOTO

La bella attrice Anna Safroncik continua a stupire e far parlare. L’ultima campagna per Bronzallure la vede sensuale e carismatica in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram Autumn @aloyoga 🍁🍂🍁🍁🍂🍁#chestnut #newcolor #ad Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik) in data: 6 Ott 2020 alle ore 1:13 PDT

È Aurora ne “Le tre rose di Eva”, ma il suo volto è legato anche ad una soap opera di successo targata Mediaset. Anna Safroncik è nata in una famiglia di artisti – la mamma è la nota ballerina Lilia Tchapkis e suo padre è il famoso tenore Eugenio Safroncik – fin da piccola ha coltivato la sua passione per lo spettacolo, in particolare il canto, il ballo e la recitazione. Nata e cresciuta a Kiev il 4 gennaio 1981, è approdata in Italia a 12 anni. Dopo aver partecipato allo storico concorso di bellezza Miss Italia, Anna Safroncik ha debuttato in televisione dove si è fatta subito amare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Come abbiamo detto, il debutto nella recitazione piccolissima a soli 4 anni – in Fiaba dello zar Saltan – ha fatto da apripista alla formazione di Anna che, iscritta all’età di 7 anni all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, ha studiato non solo recitazione ma anche musica, canto e ballo. Amatissima in “Centovetrine”, Anna ha avuto modo di costruire con i telespettatori un rapporto di stima e fiducia giornaliero.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, come lei stessa ha rivelato, detesta le occasioni mondane ed è piuttosto riservata. Non ci sono uomini nella sua vita per ora e neppure figli, anche se Anna Safroncik ha più volte dichiarato che ne vorrebbe. Per il momento ha scelto la carriera, poi domani chissà.

Anna Safroncik, “Il gioiello più prezioso sei tu”