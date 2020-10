Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio felici e ancora insieme, belli – FOTO

I Gossip paralno in queste ore di un clamoroso riavvicinamento tra la coppia canterina di un tempo: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

E’ arrivato il “tempo delle mele” per quella che una volta appariva al pubblico, come la coppia di innamorati vip per eccellenza, ma che oggi, per svariati motivi non è più legata?

In questo articolo ci sono alcune risposte che rimandano a qualche risposta più dettagliata su un nuovo riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La 33enne, ex vincitrice di Sanremo Giovani nel 2002 ha sovvertito tutti i pronostici che la vedevano vittima di un tradimento architettato dal cantante napoletano.

E invece a cambiare “pelle” è stata proprio l’artista di Sora, sia da un punto di vista del suo aspetto esteriore che musicale. Anna appare sicuramente più trasgressiva e priva di pregiudizi sul suo passato, mentre ha abbracciato con il tempo il genere rapper della musica. I primi due brani hanno già fatto il pieno di visualizzazioni e hanno alimentato un successo, impronosticabile alla vigilia. Si tratta di “Guapo” e “Fra Me e Te“, messi in piedi con la collaborazione di Geolier e Gemitaiz.

Tuttavia, nonostante i fitti cambiamenti di vita dell’uno dell’altra c’è ancora qualcosa, che in qualche modo mantiene legata una passione, che da un momento all’altro potrebbe riaccendersi definitivamente…

Anna Tantangelo e Gigi D’Alessio, un nuovo incontro pieno di felicità