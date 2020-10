Anna Tatangelo, sulla fan page spunta una FOTO in body bianco da urlo

Anna Tatangelo, con un body bianco da urlo in una foto pubblicata da una fanpage, diventa regina di Instagram: bellezza stratosferica.

Anna Tatangelo sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita professionale. Da anni sulla cresta dell’onda, la cantante che, nel rispondere alla domande di fans ha svelato di portarsi dentro “quella ragazza di periferia” che sognava di trasformare la passione per la musica in un lavoro, ha dato il via ad un nuovo progetto musicale sperimentando anche un nuovo genere. I fans attendono così la pubblicazione del suo nuovo album e, nel frattempo, si godono i singoli già pubblicati e la bellezza della loro beniamina, rimasta identica nel tempo.

A documentarlo è una foto pubblicata da una fanpage in cui la Tatangelo sfoggia il fisico mozzafiato che allena regolarmente. Lo scatto risale al periodo in cui la cantante sfoggiava ancora i suoi, lunghi capelli castani. Una foto in cui Anna sfoggia una bellezza stratosferica.

Anna Tatangelo, l’inedita del pazzato fa sognare i fans: lato A in primo piano con il body bianco