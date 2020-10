Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente in moto consumatosi lungo l’autostrada A16, in provincia di Avellino.

Un ragazzo di 25 anni hanno ha perso la vita nella giornata di ieri in un incidente stradale consumatosi lungo l’autostrada A16. Stando a quanto sino ad ora ricostruito, il giovane stava viaggiando in sella alla propria moto, quando improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è finito prima contro guardrail e successivamente contro un muro in cemento. Un impatto molto fortuito che non ha lasciato scampo al 25enne per cui il personale medico del 118, giunto sul posto, non ha potuto far nulla. Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 ottobre, lungo l’autostrada A16 nel tratto di strada compreso tra Grottaminarda, comune in provincia di Avellino, e Benevento. A perdere la vita un ragazzo di soli 25 anni, originario di Castel Baronia, che viaggiava a bordo della sua moto. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Avellino Today, il 25enne avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote impattando prima contro l’asfalto, poi contro il guardrail ed infine contro un muro di cemento.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per il giovane motociclista di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati nel violento impatto.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica del terribile incidente costato la vita al motociclista.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto stradale teatro della tragedia, come riporta Avellino Today, è stato chiuso al traffico. Chiusura che ha provocato conseguenze sulla circolazione con code di circa due chilometri sulla carreggiata in direzione Napoli.

