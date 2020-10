Barbara D’Urso con gli amori della sua vita, che dolcezza- FOTO

Una Barbara D’Urso diversa in questo ultimo scatto che ha pubblicato. Ha toccato il cuore di tutti, numerose a sostenerla.

Barbara D’Urso è la regina di Canale 5, i suoi programmi sono sempre seguitissimi tant’è che negli anni gli appuntamenti con Barbarella sono aumentati. Molto presente in TV, è tra i personaggi dello spettacolo più bersagliata dagli haters. I commenti negativi per la conduttrice sono sempre tantissimi, ma la D’Urso – come giusto che sia – non si fa certamente piegare da questi attacchi gratuiti. Tuttavia, nell’ultima foto che ha postato ha addolcito i toni persino dei leoni da tastiera e pare infatti che la foto abbia messo d’accordo tutti. Sicuramente merito del fatto che la D’Urso si mostra come mamma. Lo scatto risale a molto tempo fa, un momento di ricordi e sicuramente di nostalgia. In foto Barbara D’Urso è con gli amori della sua vita, i suoi figli: Giammauro ed Emanuele Berardi. L’unico vero amore. Punto!

LEGGI ANCHE ->Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Barbara D’Urso e la foto che ha emozionato il web

Vai su successivo per vedere le foto della D’Urso

Una Barbara D’Urso ragazzina, anche se molti le fanno notare come oggi appaia più giovane ed in forma rispetto al passato, capelli scuri raccolti in una coda bassa e maglione rosso. Orecchini a clip a forma di fiori rossi, squisitamente fine anni ’80 e inizi anni ’90. Un viso senza trucco e sorriso timido per la D’Urso. Molte mamme condividono il pensiero della famosa conduttrice, i figli come unici amori della vita. Poi qualcuno nota una somiglianza con la conduttrice Caterina Balivo, ma qualcuno interviene prontamente per smentire questa ipotetica somiglianza.

LEGGI ANCHE-> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Giammauro – oggi 34enne – ed Emanuele di 32 anni sono nati dalla relazione della D’Urso con Mauro Berardi, noto produttore cinematografico italiano. La loro storia d’amore è durata ben 11 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter