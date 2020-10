Beautiful, anticipazioni puntata 21 ottobre: Thomas è fuori controllo

Beautiful, anticipazioni: Hope decide che il suo matrimonio con Thomas è giunto al capolinea. Adesso però deve cominicarglielo.

È la fine per Thomas: Hope non ha intenzione di restare sposata con lui un minuto di più. Dopo aver saputo da Flo che Beth era ancora viva ed essersi ricongiunta alla sua famiglia, la giovane Logan vuole tagliare i ponti con il passato. Il dottor Buckingham è in prigione, Flo sua madre Shauna sono state portate via dal tenente Sanchez e Xander e Zoe hanno ricevuto la punizione che meritavano. Tutti i colpevoli dello scambio di culle stanno pagando per ciò che hanno fatto, ma manca ancora una persona all’appello.

Beautiful, anticipazioni: Thomas impazzisce

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope vuole chiudere definitivamente con Thomas. Il suo futuro è accanto a Liam e l’altro deve pagare assolutamente per quello che le ha fatto. Hope decide quindi di chiamarlo per dirgli che è finita. Il ragazzo si trova ospite dall’amico Vinny e pensa di avere ancora una possibilità con lei. Quando tuttavia si renderà conto che la giovane Logan prova solo rancore nei suoi confronti, impazzirà. L’amico sarà molto preoccupato dal suo comportamento ed inizierà a temere che Thomas non sia mentalmente stabile.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che il caso della morte di Emma verrà riaperto. Zoe e Xander hanno confessato ed il ragazzo ha raccontato alla polizia i suoi dubbi riguardo il coinvolgimento di Thomas. Il giovane Forrester è doppiamente nei guai.

