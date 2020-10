Benedetta Parodi, “Il primo della stagione” il regalo dolce per i suoi fan – FOTO

Benedetta Parodi è una delle regine della televisione italiana, oggi festeggia anche un compleanno speciale in famiglia. Chi sarà?

Visualizza questo post su Instagram Primo panettone della stagione!!!😂 Buona settimana! 🤶 Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 19 Ott 2020 alle ore 1:11 PDT

Conosciamo ormai da anni la bella Benedetta Parodi per la sua conduzione a programmi di spicco come “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake Off”. La sua è una vita tra i fornelli e la famiglia, giornate impegnate e impegnative che lei condivide quotidianamente con i suoi ormai 888mila follower su Instagram.

Con l’inizio delle scuole è partito anche il nuovo progetto lavorativo di Benedetta Parodi “Senti chi Mangia”, in onda su La7 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17, nuovo cooking show che racconterà in ogni puntata una sfida ai fornelli. Per Benedetta un ritorno su La7 dopo 11 anni dal suo debutto con “I menù di Benedetta”.

LEGGI ANCHE -> Anna Safroncik, lo scatto di schiena è sensualità allo stato puro, divina – FOTO

Ci delizia anche ogni giorno dal tavolo della sua cucina con anticipazioni di ciò che cucinerà durante la giornata mentre fa colazione e sorseggia il caffè bollente da una delle sue innumerevoli tazze da collezione. Ieri ci ha fatto vedere il primo panettone entrato in casa Parodi-Casazza, un dolce risveglio per chi ama le feste natalizie come lei. “Primo panettone della stagione!!!😂 Buona settimana!🤶”.

Benedetta Parodi, “Sixteen candles, dolcissimo amore mio”