Claudia Romani, vestitino cortissimo e gambe da urlo: tutta scosciata – FOTO

Claudia Romani ha deliziato la sua platea con un paio di fotografie meravigliose: la modella ed influencer indossa un vestitino cortissimo.

Claudia Romani è una modella ed influencer molto apprezzata dagli italiani. La ragazza vive in America da tanti anni, precisamente a Miami. La classe 1982, prima di fermarsi in Florida, ha girato il mondo trasferendosi prima a Copenaghen, poi in Inghiltterra. La nativa d’Abruzzo ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta 1,3 milioni di follower. Claudia ama mettere in mostra il suo punto forte, ovvero il suo lato B spaziale. La Ruggeri, poco fa, ha postato uno scatto a dir poco favoloso in cui indossa un vestitino cortissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini abbassa i calzoni e mostra intimo. Slip o perizoma? VIDEO

Claudia Romani, vestitino cortissimo: tutta scosciata