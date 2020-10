Coronavirus, Bonaccini interviene sulle restrizioni: “…non vediamo necessità di…”. 

View this post on Instagram

La giornata sul territorio piacentino assieme al Ministro @robertosperanza79 termina nel capoluogo. Lo scorso 4 giugno il Ministro venne in visita a Piacenza ed insieme alla Sindaca Barbieri gli chiedemmo un impegno straordinario neo confronti del territorio che ha pagato il prezzo più alto in Emilia-Romagna. Ed oggi il Ministro e’ tornato onorando quella richiesta di impegno, con venti milioni di euro messi a disposizione degli ospedali della provincia e del capoluogo. Qui a Piacenza realizzeremo un nuovo modernissimo ospedale post-Covid, ma ci vorranno un po’ di anni. Dunque continuiamo ad investire anche su quello attuale, perché negli ospedali si curano le persone, non si aggiustano manufatti, dunque devono funzionare al meglio fino al termine della loro funzione. Altri dieci milioni di euro all’ora per investimenti urgenti, che si aggiungono agli oltre dieci milioni di euro che abbiamo oggi “consegnato” ai sindaci di Fiorenzuola, Castel San Giovanni e Bobbio, per ristrutturare, ammodernare, ampliare le loro strutture ospedaliere. Così come sono confermato altri sette milioni di euro per nuove Case della Salute a Fiorenzuola, Bobbio, Lugagnano e Bettola. Perché dobbiamo investire sempre di più sulla sanità territoriale, vicina ai cittadini.