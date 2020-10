Elisa De Panicis e Mila Suarez ancora insieme sexy più che mai-FOTO

La De Panicis condivide una nuova foto con la sua amica speciale, le due sono sempre più vicine e sexy

Visualizza questo post su Instagram Le veline lol 😝 @mila.suarez_ Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 19 Ott 2020 alle ore 2:43 PDT

De Panicis e Suarez insieme in total black, sexy e provocanti più che mai. La mora e la bionda, due fisici scolpiti e prorompenti. Elisa nella didascalia scrive “Le veline”, effettivamente sono splendide tanto quanto. Le ragazze si trovano a Dubai, ad incendiare gli animi con la loro bellezza.

I commenti sotto la foto sono tantissimi e tutti di adorazione. Nelle stories poi condivide altri scatti della serata ma con altre protagoniste, una Lamborghini nera stupenda e una rossa.

Elisa De Panicis sempre più provocante su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 18 Ott 2020 alle ore 7:21 PDT

La De Panicis continua far impazzire i followers con foto provocanti e sensuali. Le piace mettere in mostra il suo corpo scolpito e non ha paura di farlo. Vestiti mini, super attillati e scosciati sono questi quelli che vediamo sul profilo della bella modella. Anche la Suarez è un incanto. Le due sono state ospiti a Pomeriggio 5 per raccontare la loro relazione particolare. Dal bacio scattato a Venezia al Festival del Cinema, alla convivenza delle due a Milano.

Si sono nuovamente baciate nello studio di Barbara D’Urso e hanno spiegato che fra loro sta nascendo un sentimento profondo. La De Panicis in particolare spiega che dopo tante delusioni d’amore avute dagli uomini, accanto a Mila sta bene. La Suarez invece è rimasta più sul vago, ha spiegato che hanno trascorso l’estate insieme e che si stanno frequentando ma ancora non sa dire cosa ci sia tra loro.

La D’Urso crede alla versione delle due, mentre altri ospiti in studio pensano che sia solo una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. Chissà staremo a vedere se sono rose fioriranno, altrimenti era pubblicità.

