Emma Marrone, bellezza all’aria aperta: “Il finale lo voglio scrivere io” – FOTO

Splendida in ogni dove la simpaticissima e attraente Emma Marrone, con portamento sobrio e all’aria aperta: bellissima

Non è mancato neanche stavolta, in un momento molto difficile come questo, la vicinanza del popolo di Instagram alla bellissima e attraente Emma Marrone.

Tutti in Italia stiamo vivendo questo periodo particolare, segnato dal coronavirus, che sta limitando e inibendo gli impegni lavorativi di tantissimi cittadini. La stessa artista musicale, nata e cresciuta sotto le vesti di Maria De Filippi avverte anche lei l’esigenza di rendersi utile alla società.

Proprio nell’ultima uscita di Instagram, la cantante fiorentina ha esternato tutta la sua delusione, per non essere potuta partire in compagnia del suo team di X Factor per l’ennesima avventura mozzafiato nelle vesti di giudice. Il momento non è florido neanche per lei, ma l’ex protagonista di Amici sta combattendo nel suo “piccolo” per uscire fuori da questa terribile situazione.

“Ogni tanto mi viene la malinconia, sarei dovuta essere in tour insieme alla mia crew e insieme a tutti voi… Così Emma Marrone ha esordito con un post, irto di coraggio e positività, affinchè ciascuno di noi possa tornare ad essere se stesso, nel più breve tempo possibile.

Il lancio dello slogan è accompagnato da una foto davvero “succulenta”, espressione di intraprendenza e forza interiore, che da sempre abitano nell’animo della cantante fiorentina. Emma Marrone, bionda e bellissima come siamo abituati a vederla ha sfoggiato un abito molto casual per l’occasione.

La sua semplicità si interseca esteriormente con camicia a quadri e jeans sportivi, che hanno poco a che fare con il suo stimolo di donna attraente e molto con quello di una personalità perspicace, evidenziata dal suo sguardo.

Emma ha fatto una promessa ai suoi follower, giurando a tutti che “…il finale di questa storia sarà bellissimo”. Fioccano i commenti di approvazione degli ammiratori, che hanno rafforzato il suo modello di vita: “Torneremo più forti di prima, ti voglio bene Em❤️🤞🏻🤞🏻; Torneremo.. e sarà ancora più bello❤️🔥“

