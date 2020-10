Era a Non è la Rai nel 1994, ora è un’amata giornalista – FOTO

Da Non è la Rai ad un’importante carriera nel mondo del giornalismo. Oggi compie 67 anni, lei è Barbara Palombelli

Oggi è una delle giornaliste di punta della Mediaset spegne 67 candeline. Si tratta di Barbara Palombelli, la moglie di Francesco Rutelli, noto politico italiano, con tantissimi anni di carriera alle spalle. Ha iniziato da giovanissima nel mondo del giornalismo lavorando prima in Rai, e poi diverse collaborazioni con grandi testate come Il Giornale di Indro Montanelli, il Corriere della Sera come “inviata speciale, e Panorama di cui è stata vice caporedattore.

Oggi la troviamo come uno dei volti di punta e tra i più amati della Mediaset, al mattino con “Forum” su canale 5 e poi ancora al pomeriggio con lo “Sportello di Forum” e alla sera con “Stasera Italia”, entrambi su rete 4.

Oggi la conosciamo posata, sempre ben vestita, moglie e donna in carriera ma nei reperti della tv ci sono anche immagini che forse non tutti conoscono.

Barbara Palombelli a Non è la Rai

Ebbene sì, Barbara Palombelli nel 1994 è stata ospite nello studio di “Non è la Rai”. Ad intervistata da una esordiente Ambra Angiolini. Era giovanissima anche Barbara Palombelli all’epoca che arrivò negli studi con un look incredibile, nel pieno dello stile anni Novanta.

Capelli scalati e cotonati e un tailleur aderente con un’audace minigonna. Aveva solo 15 anni la giornalista e già lavorava, faceva la segreteria in una scuola di danza mentre frequentava il liceo scientifico e sognava una carriera da giornalista.

Si mostrava così in quella puntata del programma di Boncompagni e tra le tante cose e curiosità che rivelò rispondendo alle domande della Angiolini, la Palombelli parlò anche del marito Francesco Rutelli che in quegli anni era il sindaco di Roma.

