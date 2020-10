Eva Henger ILLEGALE: su Instagram in reggiseno, fan estasiati – VIDEO

Eva Henger ILLEGALE su Instagram: il video postato in reggiseno fa sognare i fan

Eva Henger, sensualissima e provocante, attira l’attenzione dei suoi fan con un video davvero “illegale”: la showgirl mostra come applicare correttamente una maschera viso, ma addosso ha soltanto il reggiseno scintillante. Ammiccante, la Henger esibisce le generose curve, provocando il delirio fra gli utenti: “Tanta roba” – scrive qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Sei stupenda“.

LEGGI ANCHE> Mercedesz Henger, lato A esplosivo | Bellezza sorprendente FOTO

Eva Henger: una carriera “esplosiva”

Eva Henger, nata in Ungheria nel 1972, è nota soprattutto per il suo passato di porno attrice. La sua infanzia non può definirsi affatto un’infanzia serena: a seguito della separazione dei genitori – quando lei aveva solo 6 anni -, Eva si è data da fare per rendersi economicamente indipendente. A 14 anni, la soubrette inizia già a lavorare.

La possibilità di entrare nel mondo della TV le si apre grazie alla partecipazione ad alcuni concorsi: nel 1989 vince Miss Teen Ungheria e nel 1990 Miss Alpeadria. Successivamente, lavorerà presso alcuni night club di Budapest. La volontà di sfondare nel mondo dello spettacolo la porta in Italia nel 1995, dove fa la conoscenza di Riccardo Schicchi. Sarà quest’ultimo ad aprirle le porte del mondo “hard”.

Eva inizia così la carriera di porno attrice, girando numerosi film pornografici per la regia di Schicchi, che in seguito diverrà suo marito e padre dei suoi due figli: Mercedesz – di cui però non è il padre biologico – e Riccardo Jr. Nel 2001, la Henger abbandona le scene per dedicarsi ad una carriera di imprenditrice.

Parallelamente, la soubrette comparirà sempre più spesso all’interno di trasmissioni televisive, partecipando anche a reality come “La fattoria” e “L’isola dei famosi“. Avrà anche alcuni ruoli al cinema, e ricoprirà le vesti di presentatrice in programmi e quiz televisivi.

Dal 2013 è sposata con Massimiliano Caroletti, dal quale ha avuto la sua terza figlia.

Eva Henger HOT: lato B in mostra