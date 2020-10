Resterà per sempre nella storia della televisione italiana e nei cuori di tutti noi, Fabrizio Frizzi. Ora due illustri colleghi parlano di lui.

Due anni e mezzo fa ci lasciava Fabrizio Frizzi, e purtroppo il vuoto lasciato dalla scomparsa dell’amatissimo conduttore televisivo si sente ancora. Saltuariamente non mancano dei sentiti omaggi in televisione da parte di alcuni colleghi.

Nella puntata di ‘Domenica In’ del 18 ottobre 2020 si è parlato proprio di lui, che tutti amavano per gambo, simpatia, buonumore e per quella sua risata caratteristica. A volte davvero contagiosa ed in grado di farci dimenticare i problemi di tutti i giorni. Come noto, Fabrizio Frizzi morì a causa di una emorragia cerebrale legata ad una ischemia accusata alcuni mesi prima. Di Frizzi ha parlato nello specifico Carlo Conti, che con lui divise lo studio de ‘L’Eredità’ arrivando anche a co-condurre una puntata insieme, nel dicembre del 2017.

Fabrizio Frizzi, da Carlotta Mantovan ebbe Stella nel 2013

Allora sembrava che il peggio fosse passato e quella apparizione al quiz show oggi nelle sapienti mani di Flavio Insinna (un altro che ha spesso ricordato Frizzi con affetto, n.d.r.). Purtroppo finì nel modo peggiore possibile, solamente tre mesi dopo. L’intervento di Conti e della Venier, che pure era amica di Frizzi, è culminato con quella che ancora oggi è l’incredulità nel non poter più sentire la sua risata caratteristica.

A piangerlo sono stati prima di tutto la sua compagna, Carlotta Mantovan, e la figlioletta Stella. La bambina oggi ha 7 anni e la mamma la sta proteggendo e la sta facendo crescere con sani valori. Esattamente quelli che pure Fabrizio le avrebbe insegnato.