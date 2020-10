Federica Pellegrini, ora la convalescenza è più dolce grazie a… – FOTO

Federica Pellegrini continua a raccontare sui social il suo diario della convalescenza dopo essere stata contagiata dal Coronavirus

Federica Pellegrini ha paura che sua madre sia stata contagiata dal Coronavirus. “Io mi sono svegliata bene, niente febbre, avevo voglia di alzarmi dal letto. Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso“. La campionessa olimpica prosegue raccontando la sua convalescenza dopo essere stata contagiata dal Covid ed adesso è preoccupata per la sua mamma.

La nuotatrice ha spiegato. “Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani – ha dichiarato all’interno di una stories all’interno del suo profilo Instagram – lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me“.

Federica ha continuato. “Abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente. Ma – ha proseguito – ha i sintomi da stamattina, domani farà il tampone e di sicuro sarà positivo. Ha mal di testa, 37.4 di febbre e tanti dolori: poverina mi dispiace tantissimo“.

