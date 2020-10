Auto travolge bambino di 11 anni: ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di 11 anni si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un’auto nel pomeriggio di ieri a Forlì.

Ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Cesena, dove un ragazzino di soli 11 anni si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il ragazzo è stato trasportato presso il nosocomio emiliano dopo essere stato investito nel pomeriggio di ieri da un’auto a Forlì. Stando alle prime informazioni, l’11enne si trovava insieme al nonno in via don Minzoni quando, sfuggendo al controllo dell’uomo, ha attraversato la strada ed è stato travolto da una vettura condotta da una donna. Intervenuti immeditatamente sul posto, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzino che è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 ottobre, a Forlì, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un’auto in transito su via don Minzoni. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Il Resto del Carlino, il bambino era in compagnia del nonno, dopo essere uscito dall’istituto scolastico Matteotti, quando è sfuggito al controllo dell’uomo finendo in strada. In quel preciso momento, però, una Hyundai Kona guidata da una donna che transitava sulla carreggiata lo ha travolto. Un violento impatto nel quale l’11enne ha riportato un trauma cranico.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzino e lo ha trasportato in ambulanza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni. Sotto choc, come riporta Il Resto del Carlino, il nonno del bambino che ha assistito al sinistro e la donna che si trovava al volante dell’auto coinvolta.

Sopraggiunti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

