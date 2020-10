Francesco Totti non crede ai suoi occhi, Ilary Blasi: “Te ne ha fatti sei”

Francesco Totti ha rimasto senza parole di fronte al colpo di scena finale, mentre Ilary Blasi ha chiuso con questa battuta

Visualizza questo post su Instagram 8 agosto ,giornata internazionale del gatto 2020……DONNA PAOLA Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Ago 2020 alle ore 1:12 PDT

Donna Paola, gatta di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha partorito sei cuccioli. Già a settembre era stata annunciata la gravidanza con una gag. “C’è una donna incinta in questa casa…“, affermò la moglie dell’ex capitano della Roma, così da far credere a molti che fosse lei incinta di un altro figlio.

Una volta terminata la gravidanza, nuovo colpo di scena: ecco la storia postata su Instagram. La gatta, una vera e propria stella sui social, è un felino senza pelo in quanto è un canadian sphynx, una razza famosa anche come “gatto nudo” per appunto la sua assenza di pelo.

Francesco Totti e la cucciolata da 6 gattini, Ilary Blasi: “Hai visto, ti ha ascoltato”

Visualizza questo post su Instagram Più bella cosa non c’è…….. Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:25 PDT

Il primo cucciolo partorito è nato con il pelo lungo. La stessa cosa è successa anche con gli cinque gattini che sono di due colori, vale metà bianco e metà nero. Chi è quindi di “colpevole”?

Visualizza questo post su Instagram A te che hai reso la mia vita bella da morire……….AUGURI soul Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Set 2020 alle ore 8:31 PDT

Naturalmente del padre, come ha sottolineato Ilary con due frecce scrivendo. “È stato lui“. Infine la donna davanti all’espressione dell’ex calciatore della squadra giallorossa. “Hai visto, ti ha ascoltato. Tu ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque“, ha affermato Ilary.

