Amadeus, avete mai visto la moglie Giovanna al naturale? – La FOTO

Scatto pieno di umiltà e semplicità, le ricette dell’avvenenza di Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore Amadeus. La riconoscete così?

Chi l’avrebbe mai detto che una coppia così sia perdurata nel tempo? Si tratta inevitabilmente di coloro che non hanno mai esternato screzi in giro e in tv, ma che hanno fatto sempre prevalere l’amore incondizionato.

Il conduttore de I Soliti Ignoti, il palinsesto televisivo che precede la programmazione in prima serata di Rai 1 non ha mai nascosto il “vanto” di tenere accanto a sè una delle modelle più belle del mondo dello spettacolo: Giovanna Civitillo.

I due sono molto affiatati e ogni occasione è quella giusta per dimostrare a tutti il loro attaccamento. Il punto cardine del loro rapporto di coppia è senz’altro un sorriso smagliante, che Amadeus rinnova ogniqualvolta è abbracciato alla moglie.

Giovanna è balzata fuori in occasione del quiz show più chiacchierato tra le programmazioni pomeridiane della Rai. La showgirl ha riscontrato il “picco” della felicità e da lì non si è più mossa. Insieme ad Amadeus si sono conosciuti durante l’ “Eredità” e in quell’occasione è nata una scintilla che non ha mai più smesso di brillare.

Nonostante Amadeus vada avanti nel suo lavoro di conduttore televisivo, con un precedente di “stile” sul palcoscenico di Sanremo, la moglie Giovanna Civitillo ha deciso di intraprendere un altro ruolo nella vita.

Il senso della famiglia, l’amore per il marito e il figlio, incrociati da un intramontabile bagliore di umiltà e semplicità che da sempre la contraddistinguono sono davero tutto per lei.

La scelta di lasciare il posto di lavoro per dedicarsi a fare la mamma a tempo pieno è un gesto che non può passare inosservato alla vita e ad Amadeus che ha anche il consenso del popolo, sulla sua vita sentimentale

I due “eterni” innamorati non hanno mai avuto particolari problemi che hanno turbato l’andamento di coppia. Ed è per questo che alcune scelte che ad oggi potrebbero sembrarci “fuori dalla norma”, in realtà si sono realizzate.

Nel suo “fare” la madre e moglie di famiglia a tempo indeterminato non ha fatto di certo perdere il sorriso a Giovanna Civitillo, che non ha mai smesso di credere all’amore per il marito…e per il figlio.

LEGGI ANCHE —–> Michelle Hunziker e un segreto mai svelato sui social

LEGGI ANCHE –> Shaila Gatta, nuovo reel con balzo felino, vulcanica sul bancone di Striscia – VIDEO

La foto che spopola su Instagram mette i follower davanti ad un bivio, mentre Giovanna è in auto, in attesa dell’uscita da scuola del primogenito. I follower si son trovati di fronte ad un senso di curiosità, nel capire se fosse lei o meno. Il “senza trucco” sottolinea con parsimonia le sue qualità di donna semplice e bellissima così com’è. E voi, invece, l’avete davvero riconosciuta con quel sorriso smagliante e quegli zigomi accentuati?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.