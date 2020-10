Giulia De Lellis, il brutto gesto di Andrea Damante: rabbia sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha cancellato dal suo profilo tutte le foto con Giulia degli ultimi mesi insieme

Andrea Damante perdona ma non dimentica. Lui e Giulia De Lellis erano tornati insieme durante la quarantena, dopo vari tira e molla. Lei infatti era da pochi giorni uscita dalla storia con Andrea Iannone, con cui è stata per tutto il periodo invernale. Stavolta con Damante sembrava la volta giusta, i due erano felicissimi e si erano perfino fatti un tatuaggio di coppia, avevano preso un cane insieme e tutto sembrava andare per il meglio. Poi, all’improvviso, è arrivata la fine. Che è stata una doccia fredda per i numerosi fans della coppia che stavolta credevano davvero in un matrimonio.

Andrea Damante nella bufera: ha cancellato le sue foto con Giulia da Instagram

I due sono comunque rimasti amici e in buoni rapporto, soprattutto per il bene del loro cucciolo che ha bisogno di stare con entrambi. Si menzionavano anche amichevolmente nelle loro storie dopo la rottura, tutto sembrava aver sancito una vera e propria amicizia, però nelle ultime ore Andrea ha compiuto un gesto che non è passato inosservato. Infatti, il tronista ha cancellato su Instagram le foto di lui e Giulia che aveva pubblicato nei mesi che sono stati insieme.

Un gesto che non è stato affatto apprezzato dai fans della coppia, che proprio di recente avevano cominciato a pensare che stessero per tornare insieme. Sarà la volta in cui si metteranno l’anima in pace? C’è da dire che Andrea potrebbe semplicemente aver archiviato le foto perché gli fanno troppo male averle lì.

