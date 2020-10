Grande Fratello Vip, lite Gregoraci Petrelli finisce in tragedia: lacrime nella notte

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli crolla: lacrime per Elisabetta Gregoraci. Dopo la puntata i due si sono confrontati e la discussione è finita malissimo

Ieri al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è stata smascherata. Alfonso Signorini le ha fatto vedere una clip in cui si possono vedere tutte le volte che si tocca il petto ogni volta che parla con Pierpaolo. Lei ha ammesso che è un segnale per qualcuno che sta fuori, ma ha parlato di un gruppo di amiche e non di uomo. Il che è strano, considerando che lo fa in tutti i momenti in cui è con Pierpaolo, in cui non avrebbe senso mandare dimostrazioni d’affetto a delle amiche che ci sono fuori. Dopo la puntata Pierpaolo ha discusso con Elisabetta e sono volate parole forti, lei ha cercato di giustificarsi in ogni modo e alla fine hanno chiuso male la discussione.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli litigano al Grande Fratello Vip: crollo nella notte

Pierpaolo ci è rimasto così tanto male che si è rifugiato in sauna, dove è scoppiato in un pianto disperato. I suoi compagni di viaggio, nel vederlo in questo stato, hanno capito che il ragazzo non si è preso una semplice sbandata per la Gregoraci ma si è proprio innamorato. “Io quando sto male stringo la foto di mio figlio, qui non ce l’ho e questo mi fa stare male” ha rivelato.

Enock, Francesco e Tommaso hanno provato a consolarlo, dicendogli di scostarsi da Elisabetta e di riprendere il suo percorso da solo, perché questa storia gli sta rovinando tutto. Pierpaolo ascolterà i consigli dei suoi amici o continuerà a sperarci ancora in questa storia?