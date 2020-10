Grande Fratello Vip, riassunto 20 ottobre: “Il crollo del leader”. Ieri durante la puntata sono successe tantissime cose, andiamo a ripercorrere insieme i momenti più salienti

Ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip è stata semplicemente esplosiva. La prima cosa di cui si è parlato, è del famoso bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due hanno molto legato nella casa e hanno scherzato sul fatto che questo potrebbe riaccadere di nuovo. Dopo la lite che li ha visti lontani quasi per un giorno, Tommaso e Francesco sono sempre più vicini. Infatti, Signorini ha chiesto ai concorrenti di dividersi in due gruppi e lui ha scelto il gruppo in cui era Tommaso, soltanto perché lui è la persona a cui è più legato nella casa.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi eliminata. Elisabetta Gregoraci smascherata

È stato poi decretato l’eliminato ed è uscita Matilde Brandi, nel televoto che l’ha vista in lotta con Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Molti concorrenti hanno pianto e sul web è stato definito “il crollo del leader”, in quanto era lei uno dei capi del gruppo della stanza arancione. Questo potrebbe decretare l’inizio di una nuova era nella casa: anche se per ora c’è ancora Elisabetta Gregoraci, che è finita comunque in nomination insieme a Maria Teresa Ruta e a Dayane Mello.

