Grande Fratello vip, Zorzi: “Non posso cantare Ramazzotti fino a quando…”

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nostalgico: “Non posso cantare Ramazzotti fino a quando non faccio pace con Aurora“, cosa è successo

A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la nostalgia e la mancanza del mondo esterno inizia a farsi sentire per alcuni concorrenti. Tommaso Zorzi continua a pensare alla sua amica Aurora Ramazzotti, tra i due qualcosa è andato storto e l’influencer sente molto la sua mancanza all’interno della casa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è sempre stata una presenza molto importante nella sua vita. Così quando è partita la canzone “Più bella cosa non c’è”, Zorzi si è tirato indietro e si è rifiutato di cantare, affermando: “Non posso cantare Ramazzotti fino a quando non faccio pace con Aurora”.

Grande Fratello Vip, cosa è successo tra Aurora e Zorzi?

Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti del Grande Fratello vip, e Aurora Ramazzotti erano molto amici ma un litigio ha portato alla rottura del loro rapporto meraviglioso e fuori dagli schemi. E’ proprio il giovane a raccontare cosa è successo. Tutto è nato qualche mese fa e i due ragazzi non sono stati in grado di chiarirsi. “Perché ho un carattere di me**a” ha confessato l’ex star di Riccanza, spiegando il motivo di discussione con Aurora. Nei mesi del lockdown lei è stata in casa della madre con Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele. “Non sono mai quello che ti viene ad elemosinare del tempo – spiega – È vero che ti posso chiamare, ma è anche vero che il telefono funziona in entrambi i modi. Quindi quando sento che vengo un po’ messo da parte…succede questo – continua Zorzi – Ma giustamente lei ama molto il ragazzo con cui sta. Poi lei è sempre stata fidanzata, non con la stessa persona, ma ha sempre avuto qualcuno. Ho anche un rapporto con Michelle che è pazzesco”.

Chissà se dopo questa confessione, nella prossima puntata Tommaso riceverà una visita speciale?

