Ha vinto Masterchef poi qualche guaio, che fine ha fatto il grande campione?

Masterchef. E’ stato il campione della quarta edizione. Poi problemi legali legati al programma gli hanno causato non pochi problemi. I fatti

Fama, successo e disgrazia tutte legate allo stesso programma. Così potremmo riassumere brevemente il percorso che Stefano Callegaro ha avuto a MasterChef.

L’uomo infatti è il vincitore della quarta edizione, avvenuta nel 2014/’15. Si è trovato in finale contro Nicolò Prati. Una partenza a rilento la sua, per poi sbocciare piano piano, figurando per ben sei volte tra i migliori concorrenti.

Appena cinque giorni dopo il suo trionfo però, sono iniziati i guai. La popolare trasmissioe di denuncia, Striscia la Notizia, ha avanzato l’ipotesi che Stefano Callegaro abbia violato il regolamento che impone la partecipazione di cuochi dilettanti; lui risultava invece professionista. E’ stato quindi citato in giudizio dai suoi ex compagni di avventura, gli altri sfidanti di MasterChef, e dalla Magnolia, casa di produzione del programma.

“Questa vicenda ha rallentato la mia carriera e mi ha causato un grave danno” – ha detto Callegaro. Il tribunale di Milano gli ha dato ragione. Tra le sue precedenti professioni figurano l’agente immobiliare, l’operaio, l’agente di commercio ma non il cuoco. La Magnolia dovrà risarcire il vincitore di MasterChef con 10mila euro più 13.400 per le spese legali.

“Non ho fatto nulla di male e non mi sono mai nascosto. Non ho niente da dire a Striscia la Notizia. Loro fanno televisione a modo loro. Hanno sbagliato e si è dimostrata la verità. Sono cose che capitano, stop.”

Masterchef. Stefano Callegaro: guai in campo sentimentale

Stefano Callegaro adesso ha una carriera avviatissima. Insegnante di cucina tra Lombardia e Veneto, è testimonial per brand molto noti in campo alimentare, ha pubblicato inoltre un libro di ricette, edito da Rizzoli, dal titolo Alla ricerca del gusto. E’ anche Executive Chef della catena di ristoranti Legami Sushi & More, che ha aperto una sede anche a Roma.

La sua vita sentimentale non è stata priva di vicende turbolente. L’uomo avrebbe tenuto in piedi due relazioni allo stesso tempo. Durante la competizione di MasterChef, Stefano Callegaro aveva un rapporto con una donna di nome Rita che ha detto ad Affari Italiani: “La nostra relazione è durata circa due anni ed è finita il 25 ottobre 2014. E’ stato quando ho scoperto dell’esistenza di Mariella e del bambino. Era molto presente, non avevo motivo di dubitare di lui.”

Nel 2017 Stefano ha sposato la fidanzata Mariella.

