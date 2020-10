Il Parlamento Europeo dice addio alle “bistecche” di soia

Dopo la Francia, anche il Parlamento Europeo interviene per legiferare su una questione per molti spinosa: la bistecca di soia e di tofu. Di cosa si tratta?

Sono numerosi i marchi che propongono dei prodotti a base di soia, tra queste le tanto chiacchierate bistecche di soia. Sarebbero numerosi infatti i produttori di carne a non accettare questa terminologia – bistecca – per un alimento che non avrebbe nulla a che fare col regno animale. Amato dai vegetariani, la soia viene assunta spesso in sostituzione delle carni. Sulla scia della Francia che si è adoperata già da tempo, oggi il Parlamento Europeo potrebbe applicare tale normativa a livello comunitario. L’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto sostiene quanto già previsto in Francia e dichiara: “Come si può chiamare salsiccia un prodotto fatto in laboratorio al cui interno non c’è un solo millimetro quadrato di carne? Per noi non può esistere la carne senza carne e siamo pronti alle barricate per fermare questa vera e propria follia”.

Addio Bistecca di Soia, la normativa europea

Questa decisione comunitaria potrebbe comunque influire sui principali brand presenti in commercio che negli anni si sono adoperati per fornire diversi prodotti alternativi quali appunto la linea dedicata ai vegetariani e vegani. Spesso usando la terminologia bistecca e simili per rendere il prodotto più accattivante e quindi incrementarne le vendite. I sostenitori di questa normativa auspicano quindi una lista con delle definizioni riservate solo al mondo della carne ed ai suoi derivati. Termini quindi che non vanno usati nel mondo veggie. Secondo i produttori questo è l’unico modo per non indurre in errore il consumatore ma soprattutto definire burger un prodotto a base di soia sarebbe come voler imitare un prodotto a cui però manca l’ingrediente principale: la carne.

Lo stesso avvenne per il latte di soia, adesso nessun prodotto riporta la voce latte ma semplicemente bevanda di soia.

