Masterchef, il concorrente mette a nudo Barbieri: “A me faceva questo”

Dopo anni torna a parlare Beatrice De Tullio, concorrente della terza edizione di Masterchef e racconta come era il suo rapporto con chef Barbieri

Beatrice De Tullio ha partecipato alla terza edizione di Masterchef, classificandosi in 9^ posizione. La sua è stata una partecipazione un pò particolare in quanto è l’unica concorrente nella storia del programma ad essere entrata e uscita dalla Masterclass per due volte. Infatti, dopo essere stata eliminata nella prova del dolce con Iginio Massari – accusata di scopiazzatura dalla “vicina di banco” Eleonora ed avere elemosinato pan di spagna dai colleghi – è stata protagonista del ripescaggio. Ha vinto ed è stata riammessa in gara. Ha poi vinto la mistery box successiva fino alla sfida con Rachida che l’ha buttata fuori definitivamente.

Beatrice all’epoca del programma aveva solo 22 anni, era molto giovane, oggi invece è gastronoma e instagrammer, si occupa sempre di cucina e vuole diventare nutrizionista.

La sua partecipazione come abbiamo visto non è stata facile ed è risaputo che anche con i giudici all’appello non sempre i vari concorrenti siano andati d’amore e d’accordo. Infatti Beatrice ha raccontato più volte come è stata la sua esperienza con uno dei quattro chef in particolare. Vediamo che ha detto.

Beatrice De Tullio, “Io stavo palesemente sulle scatole a Barbieri