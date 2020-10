Una ragazza intuisce da sola, dopo uno studio pazzesco, quale sia la malattia che l’ha colpita da anni. Nessun dottore ci era riuscito.

Lei si chiama Israa Al-Tayeh e ha compiuto una vera e propria impresa, proprio su sé stessa. Infatti questa ragazza originaria della Giordania sin da bambina era affetta da svenimenti improvvisi e continui e da dolori importanti alle articolazioni.

Di tutto questo non si conoscevano i motivi e mai nessun dottore è riuscito a capire di cosa soffrisse Israa. Proprio lei però ha capito quale fosse la patologia che l’aveva colpita, dopo un approfondito studio di libri di medicina. Era il 2012 quando la giovane aveva accusato i primi problemi al sistema immunitario e digerente. La situazione andava peggiorando via via sempre di più e la famiglia della 18enne ha anche affrontato un viaggio in Canada per un consulto medico. Tanti sono stati i passaggi in ospedale e le analisi compiute, ma tutte senza alcuna risposta. Sentite come è andata a finire.