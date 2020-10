Michela Persico sexy fa impazzire tutti, Rugani in Francia che dice? – Foto

Michela Persico in giallo direttamente dal set strega i fans, gambe lunghe e in vista e un balconcino che prende il sopravvento

Visualizza questo post su Instagram 🎬🥰 #me #work Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 15 Ott 2020 alle ore 9:31 PDT

Bella, brava e fidanzatissima. Lei è Michela Persico, la giornalista sportiva fidanzata con il calciatore della Juventus Daniele Rugani. Classe 1991, Michela Persico ha un passato da modella ma il suo sogno vero ed autentico non lo ha amai abbandonato: fare la giornalista. Prima a Telelombardia, poi a Mediaset e poi 7Gold. Insomma giovanissima e già con tanta esperienza alle spalle.

Michela spopola su Instagram ma è una ragazza che non ama la vita mondana, le discoteche ed i luoghi troppo affollati. Sì però allo shopping di cui è una fan sfegatata. Lei che ha seguito l’amore ma anche la sua professione ha confessato di aver studiato molto per diventare una giornalista sportiva.

“Non sono una WAGS. – ha ammesso – Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista. Mentre molte mie coetanee passavano le serate universitarie a divertirsi, io stavo in casa a studiare oppure lavoravo. Zero feste e vita sociale”.

LEGGI ANCHE –> Nina Moric e Corona, Il figlio Carlos smaschera il padre in un VIDEO

Michela Persico tutta in giallo è uno schianto

Visualizza questo post su Instagram 🎥🎬🧡 #onset Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 19 Ott 2020 alle ore 9:24 PDT

Michela Persico su Instagram fa impazzire tutti. Non amerà la movida ma farsi le foto certamente sì ed i suoi fans si accontentano di questo. Vederla in tutta la sua bellezza in splendide foto che condivide con il suo pubblico. La giornalista ha, infatti, un ampio seguito sul Instagram con 647 mila followers.

Bella e raggiante come il sole in tutti i suoi scatti, tra momenti di lavoro e di vita quotidiana insieme al suo bambino, il piccolo Tommaso nato lo scorso settembre e che ha da poco compiuto un mese. Michela si è ripresa benissimo e nella sua ultima foto è pazzesca. Direttamente dal set, anche se lei non ci dice quale sia, seduta su una sedia ammalia tutti.

Vestitino in maglia giallo, cintura e super tacchi panna ed i suoi lunghi e fluenti capelli biondi che le cadono sulle spalle. Gambe lunghe e in bella vista e un balconcino che si mostra prorompente anche sotto il vestito accentuato dalla cinta poco sotto che sostiene il tutto.

Visualizza questo post su Instagram E sono già 3 settimane di te piccolo puffetto mio👶💙 #bebè #mylife Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:02 PDT

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, seno e lato B in due FOTO, Instagram preso d’assalto

Fans in visibilio. E il suo compagno che è lontano cosa dirà?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.