Michelle Hunziker e un segreto mai svelato sui social

Michelle Hunziker e il video rivelazione su Instagram su alcuni segreti della rete. No alle apparenze e alla perfezione

Michelle Hunziker vera ed ironica nel pieno del suo stile su Instagram. La conduttrice ha voluto svelare alcuni trucchi del web che permettono di vedere tutto bello e perfetto, quando in realtà le cose non sono effettivamente in quel modo.

Una chiave scherzosa quella usata da Michelle che ha man ato però un messaggio serio: attenzione alle apparenze e all’estrema perfezione. Quello che vediamo oggi sui social, infatti, non è tutto oro che luccica. Filtri, trucchi e tecniche del mestiere permettono di alterare la realtà e migliorarla. In questo modo però non si fa altro che ingannare i followers.

Chi si nasconde dietro tutto questo? I social media manager che con la loro abilità riescono a fare cose miracolose. Ma cosa ha proposto Michelle? Per leggerlo vai su successivo.

Michelle Hunziker e i super video del web