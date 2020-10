Miriam Leone a Stefano Accorsi scherzano su Instagram, “E’ per sempre…” – FOTO

Miriam Leone e Stefano Accorsi scherzano su Instagram e scatenano l’entusiasmo dei fans. Bellissimi, i due attori annunciano: “è per sempre”.

Miriam Leone si diverte a scherzare con Stefano Accorsi su Instagram. Con una foto tratta dalla serie tv 1994 di cui sono stati entrambi protagonisti, scatena l’entusiasmo dei fans che sognano nel vederli nuovamente insieme sperando di poter presto ammirare un lavoro nuovamente con l’ex Miss Italia come attrice protagonista e Accorsi come suo partner.

In attesa di nuovi progetti professionali, i fans della Leone e di Accorsi, si accontentano di vederli insieme in un vecchio lavoro che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica.

Miriam Leone e Stefano Accorsi, la promessa su Instagram scatena il web ma è uno scherzo

Lei bellissima come sempre, lui elegante e affascinante in una foto tratta dal set. Tanto basta per mandare letteralmente in delirio i fans di Stefano Accorsi e Miriam Leone. A condividere la foto per primo è stato l’attore. L’ex Miss Italia, poi, ha ricondiviso la stessa foto ricordando uno dei lavori a cui è più legata. Nel corso della sua carriera, la Leone si è trasformata in tanti personaggi femminili che le sono rimasti nel cuore. Tra questi c’è anche Veronica Castello.

“Ahahah! Non so chi sia l’autore ma so che un camogli è per sempre..”, ha scritto Stefano Accorsi su Instagram pubblicando la foto e scatenando le risate dei suoi followers tra cui anche Andrea Delogu, Cristiana Capotondi e così via.



Per Accorsi e la Leone sono comunque giorni di grande importanza. Se l’attore è diventato da poco papà del quarto figlio Alberto, nato dal suo amore con la moglie Bianca Balti da cui ha avuto anche Lorenzo. Dalla storia con Laetitia Casta, invece, sono nati Athena e Orlando, Miriam Leone aspetta con ansia l’uscita di Diabolik, nelle sale cinematografiche dal prossimo 31 Dicembre.

