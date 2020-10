Miriana Trevisan in forma smagliante si gode la libertà su un albero-FOTO

La Trevisan bellissima appoggiata ad un albero in una posa elegante, indossa stivali rossi e una camicia rosa

Miriana Trevisan stupenda in una foto artistica, appoggiata ad un albero con shorts, camicia rosa e stivali rossi. Nella didascalia scrive parole sulla libertà: “La libertà, se l’ha dimenticato, è il diritto dell’anima di respirare, e se essa non può farlo le leggi sono cinte troppo strette. Senza libertà l’uomo è una sincope”.

Le parole di Will Hunting nel Genio Ribelle. Il famoso film interpretato da Matt Demon, Ben Affleck e Robin Williams. Il film parla di Will, giovane genio della matematica con piccoli precedenti penali che grazie all’aiuto di un terapista riesce ad affrontare il suo passato e sfruttare il suo talento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi e la FOTO del buongiorno, che splendore

Miriana Trevisan e il rapporto con la natura

La Trevisan ha pubblicato altre foto in mezzo alla natura, in particolare scatta spesso in bosco bellissimo che sembra incantato. Le pose sono pazzesche e il connubio con la natura è meraviglioso. Lei stessa commenta dicendo che la natura è un’opera d’arte a cielo aperto. Sotto un‘altro scatto arriva a definirsi addirittura lei la natura :”Non conosco la solitudine.Cresco curiosa, disordinata, impertinente. Sono edera, sono fiore, sono quercia e acqua. Sono la natura”.

E questa volta la citazione è sua, si firma By me. Il suo amore per la natura si vede sempre di più nel suo profilo Instagram, condivide una rosa e la dedica a qualcuno scrivendo “per te”. Inoltre un’altra foto all’aria aperta dove spiega che il segreto per essere persone migliori è proprio di crescere all’aria aperta e mangiare e dormire con la terra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello Vip, scoppia la bomba: “Andrea Zelletta ha tradito Natalia con ex corteggiatrice di Uomini e Donne”

La Trevisan continua a fare tributi alla natura con altre foro e altre dediche, insomma ha una vera passione per ciò che la terra ci offre. Ed è un buon esempio, perché apprezzare e rispettare la terra e la natura è una cosa che dovremmo fare tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.