Europa League Napoli AZ Alkmaar dove vederla, le probabili formazioni e tutto ciò che c’è da sapere sul debutto stagionale degli azzurri nelle competizioni internazionali.

Si gioca Napoli AZ Alkmaar per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. La sfida del Girone F mette di fronte gli azzurri di Rino Gattuso ai biancorossi olandesi, che nel loro campionato sono alquanto in difficoltà, con 4 pareggi in altrettante partite e 10 gol segnati ma anche subiti.

I padroni di casa invece viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il 6-0 al Genoa ma soprattutto in seguito al 4-1 che ha ridimensionato la lanciatissima Atalanta. E l’equilibrio e l’efficacia di gioco mostrate non possono fare altro che spingere lo stesso Napoli molto in alto. Le capacità di vincere un nuovo titolo anche in questa stagione, dopo la Coppa Italia 2019/2020, ci sono tutte. Le due compagini non si sono mai affrontate in nessuna occasione. Gli olandesi hanno un ruolino di marcia molto negativo in coppa, con sole 5 vittorie su 26 partite giocate fuori casa da quando la vecchia Coppa UEFA ha assunto la attuale denominazione di Europa League. Completano il Gruppo F Real Sociedad e Rijeka.

Napoli AZ Alkmaar dove vederla, le info

Limitatamente a Napoli AZ Alkmaar dove vederla in tv ed in streaming ed orario e giorno del match rappresentano l’argomento più gettonato tra i tifosi. Il fischio di inizio sarà alle ore 18:55 di giovedì 22 ottobre 2020, allo stadio ‘San Paolo’. L’evento sarà visibile ai seguenti canali Sky, con l’emittente che detiene l’esclusiva per l’Europa League.

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport (numero 252 del satellite)

App per abbonati SkyGo, fruibile su pc e dispositivi iOS ed Android

Pacchetto Now Tv0

Europa League NAPOLI-AZ ALKMAAR probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Osimhen, Lozano; Petagna.

All. Gattuso

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Aboukhal; Boadu.

All. Arne Slot

